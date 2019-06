Oups.gouv.fr, le nouveau site qui permet de corriger ses erreurs administratives

publié le 03/06/2019 à 14:47

Vous êtes un peu perdu devant la multitude des démarches administratives ? Vous êtes paniqué face à la complexité de certaines ? Pas de panique, le gouvernement lance un nouveau site officiel intitulé oups.gouv.fr, afin de permettre aux Français de prévenir et/ou corriger leurs erreurs.



Dès mardi 4 juin 2019, les internautes pourront donc se rendre sur ce nouveau portail au nom évocateur, voulu par le ministre de l'Action et des Comptes publics Gérald Darmanin afin de se renseigner précisément sur les règles en vigueur lors des déclarations d'impôts et autres changements de situation.

Selon les informations d'Europe 1, dix-sept "événements de vie" sont notamment prévus par les autorités comme la garde d'enfants, un emménagement, un changement d'adresse ou encore un divorce. Mais les particuliers ne sont pas les seuls concernés par ce nouveau site Internet qui recense, au total, une centaine d'erreurs courantes.

Un droit à l'erreur

Pour chaque situation recensée, des explications "simples" sont ainsi apportées. "Pour une fois, l’administration a bien conscience de sa complexité. On a tout fait pour que ce soit clair et pédagogique", explique un conseiller ministériel dans les colonnes de la radio.



Et si malgré toutes ces explications, vous commettez encore une erreur... Pas de panique. Dans l’administration, le droit à l’erreur prime désormais pour toutes les démarches, si l’usager ou l’entreprise prouve qu'il était de bonne foi dans ses démarches.



Le Parlement a en effet adopté à l'été 2018 le projet de loi instaurant un "droit à l'erreur", censé permettre aux citoyens et aux entreprises d'éviter des sanctions de l'administration au premier manquement.