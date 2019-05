publié le 31/05/2019 à 16:29

Le 1er juin, les tarifs réglementés de l'électricité vont augmenter de 5,9%, soit la plus forte hausse depuis 20 ans. Un nouveau coup dur pour le budget et le pouvoir d'achat des ménages français.Cette hausse s'explique par l'évolution des coûts d'EDF de 3% et les surcoûts des opérateurs alternatifs qui n'ont pas suffisamment accès au nucléaire.



Pour protester contre cette augmentation, l'association de défense des consommateurs (CLCV) ainsi que l'UFC-Que Choisir vont lancer un recours auprès de "la juridiction compétente". "On va saisir le Conseil d'État (...) d'ici à peu près quinze jours pour tenter fermement de faire annuler cette hausse", a annoncé François Carlier, délégué général de CLCV.

Voici donc 9 astuces simples pour réduire votre consommation au quotidien, un geste écologique et économique à la fois.

1 - Faire un point consommation d'électricité

Pour réaliser des économie d'énergie, il faut avant tout savoir ce que vous consommez actuellement. Pour ceux qui possèdent un compteur Linky, c'est facile, votre consommation est affichée en temps réel. Pour les autres, il faut regarder vos factures et établir une moyenne de celles-ci. Une fois que vous avez une idée de votre consommation moyenne, votre objectif sera de la faire baisser et de constater les résultats à la fin de chaque mois.

2 - Éteindre les appareils en veille

Vous ne le savez peut-être pas mais vos appareils, même éteints, consomment de l’électricité. Ils sont, en réalité, en veille. Il peut s'agir de votre télévision, vos consoles de jeux, vos ordinateurs, votre cafetière, four à micro-ondes, grille pain ou encore le gros électro-ménager. On appelle ça la "consommation fantôme". Pensez donc à les arrêter complètement ou à les débrancher quand vous ne les utilisez pas. Pour vous faciliter la tâche, branchez tous ces appareils sur une multiprise reliée à un interrupteur, qu'il vous suffira d'éteindre.



Il existe également des prises "intelligentes" qui détectent des appareils en veille et qui les éteignent automatiquement. Vous pouvez aussi régler les paramètres de vos appareils électroniques afin qu'ils s'éteignent automatiquement au bout d'un certain temps que vous aurez prédéterminé.

3 - Choisir des appareils peu énergivores

Lorsque vous achetez un appareil électrique, pensez à regarder son classement énergétique. Les appareils bénéficiant d'un A+++ consomment entre un et deux tiers de moins qu'un appareil classé A, par exemple. Souvent plus chers à l'achat, ils sont pourtant vite rentabilisés sur vos factures d'électricité.



Optez pour des appareils "multifonctions" comme une imprimante-scanner-photocopieur, plutôt que d'acheter les trois séparément. Sachez aussi que les ordinateurs portables consomment moins que ceux de bureau, que les écrans LCD sont à privilégier par rapport aux écrans plasma, de même pour les imprimantes laser face aux imprimantes à jet d'encre.

4 - Repenser sa manière d'entretenir le linge

Entretenir le linge consomme énormément d'électricité. Évitez d'utilisez un sèche-linge, principale source de consommation dans ce domaine. Si vous ne pouvez pas, optez pour un sèche-linge qui s'arrête automatiquement quand le linge est sec. Par ailleurs, essorez-le bien avant de le mettre à sécher.



En ce qui concerne le lave-linge, essayer le plus souvent possible de laver à basse température, sans prélavage, le mieux étant à froid. Ça peut paraître évident mais pensez à faire tourner votre machine quand elle est complètement remplie.

5 - Cuisiner de manière responsable

La cuisine est l'endroit dans lequel se trouve probablement le plus d'appareils électriques. C'est pourquoi il est important de savoir comment et quand les utiliser. Essayez au maximum de chauffer vos plats au micro-ondes plutôt qu'au four ou de réchauffer plusieurs plats en même temps au four. Couvrez vos casseroles et vos poêles pour éviter la perte d'énergie inutile et optimiser la cuisson. Privilégiez la cocotte-minute. Vous pouvez éteindre votre four ou vos plaques avant la fin de la cuisson et profiter de la chaleur le temps qu'il ou elles refroidissent.



Quand vous achetez votre cuisine, optez pour des plaques à induction plutôt que des plaques vitrocéramiques ou électriques traditionnelles. Vous réaliserez une économie de 30 à 50% d'énergie. Pour chauffer de l'eau, préférez une bouilloire plutôt qu'une casserole ou le micro-onde.

6 - Mieux utiliser son congélateur et réfrigérateur

Placez votre congélateur dans une pièce non-chauffée, remplissez-le d'aliments déjà froids et pensez à le dégivrer et nettoyer les grilles et les joints régulièrement. Pour le réfrigérateur, sortez tous les aliments dont vous avez besoin en une fois afin d'éviter de le rouvrir et fermer sans cesse. Privilégiez un petit réfrigérateur bien rempli plutôt qu'un gros à moitié vide.

7 - Adapter l'éclairage

Pour éviter de trop éclairer une pièce, optimisez votre intérieur avec une décoration aux couleurs claires. Ainsi, vous profiterez des heures d'éclairage naturel plus longtemps. Utilisez des ampoules à économie d'énergie et installez des variateurs d'intensité afin d'ajuster la luminosité en fonction de l'heure. Pour l'extérieur de la maison, pensez aux éclairages solaires.

8 - Gérer le chauffage et la climatisation

Optez pour une climatisation naturelle le plus possible en fermant vos volets, vos rideaux et vos stores quand le soleil tape si vous vous absentez. Autre astuce : plantez des arbres pour faire de l'ombre et apporter de la fraîcheur chez vous.



Pour le chauffage, il est important de bien isoler sa maison. Vous pouvez ajustez la température des pièces en fonction de leurs usages : l'idéal c'est 19°C dans les pièces à vivre et 16°C dans les chambres. Sachez que quand vous baissez d'un degré le chauffage, vous économisez 7% d'électricité.

9 - Utiliser des objets connectés

En plus du compteur Linky, vous pouvez utilisez un thermostat connecté proposé par ENGIE et qui permet de réduire votre consommation d'énergie en s'adaptant à votre mode de vie. Si vous vous absentez la journée en semaine, que vous entretenez votre linge, que vous chauffez davantage et que vous cuisinez principalement le week-end, ENGIE offre la possibilité de payer moins cher l'électricité le samedi et le dimanche.