publié le 03/07/2020 à 04:47

"L'union fait la force", dit l'adage, et les Européens entendent bien rivaliser face aux États-Unis. Ce jeudi 2 juillet, seize banques européennes ont annoncé le lancement d'une solution de paiement paneuropéenne unifiée. Elle sera basée sur la technologie des transactions instantanées. Elle entend se poser en alternative face à Visa et Mastercard. Son lancement est attendu d'ici 2022.

Il s'agit d'un projet qui unit des banques allemandes, belges, espagnoles, européennes et néerlandaises. Il permettra aux consommateurs de bénéficier d'une carte bancaire, qui entend "devenir un nouveau standard de paiement pour les consommateurs et les commerçants européens pour tous les types de transactions, y compris en magasin, en ligne, pour les retraits d'espèces et le paiement entre particuliers en plus des solutions des schémas de paiement internationaux."

"La grande innovation ce sera de permettre de régler partout en Europe, sept jours sur sept, de manière instantanée avec par exemple le numéro de téléphone portable du bénéficiaire", a expliqué à l'AFP Thierry Laborde, directeur général adjoint du groupe BNP Paribas.

Le projet devrait coûter plusieurs milliards d'euros. Mais il entend, à terme, être l'interface de 60% des paiements électroniques en Europe. Dans le détail, la phase de mise en oeuvre débutera au cours des prochaines semaines via la création d'une société intérimaire à Bruxelles, chargée de lancer les travaux de mise en oeuvre "pour parvenir à la meilleure expérience utilisateur possible", en vue d'une entrée en phase opérationnelle en 2022.