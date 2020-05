Arnaque : elle perd 1.590 euros en voulant ouvrir un compte à l'étranger

publié le 25/05/2020 à 15:40

Anne-Sophie est technicienne vitrage à Brive-la-Gaillarde en Corrèze. Lorsqu'elle était en grande difficulté financière, il lui était impossible d'ouvrir un compte en France. Anne-Sophie a découvert un site qui assurait s'occuper de toutes les démarches pour ouvrir un compte à l'étranger. À l'arrivée, Anne-Sophie, qui a cru en ces belles promesses, a perdu 1.590 euros, et n'a pas eu de compte ouvert.

Début janvier, lors de sa mauvaise passe financière, Anne-Sophie cherche des solutions afin de mettre un terme à ses problèmes d'argent. Elle tombe alors sur un site qui propose aux personnes en difficulté qui ne peuvent plus ouvrir de compte en France, d'en ouvrir un à l'étranger. La promesse du site : être l’intermédiaire entre vous et la banque étrangère et s’occuper de toutes les démarches à votre place.

Pour Anne-Sophie, ce site semble être la solution à ses problème, alors elle commence les démarches. On lui demande d'abord de remplir un contrat, de fournir quelques documents puis de payer une première commission de 450 euros. Ensuite, on demande à Anne-Sophie de débourser 570 euros pour l’ouverture du compte, à verser sur un RIB qu’on lui a envoyé. Mais très rapidement, le service client rappelle Anne-Sophie pour la prévenir que ce RIB a été "piraté" et que son argent a tout simplement disparu.

Anne-Sophie doit alors faire un nouveau virement de 570 euros sur un autre RIB. Elle s'exécute en empruntant l’argent à son amie. Cette fois, tout semble bon d'après le site, qui lui précise qu'elle sera très prochainement contactée pour les dernières formalités. Mais depuis, Anne-Sophie n'a plus eu aucune nouvelle et n'a aucune idée d'où sont partis ses 1.590 euros versés au total.

Tandis que la société en question ne répond pas à nos sollicitations, Saïd, David et Michel également victimes de cette arnaque ont témoigné au micro de Julien Courbet. Tous les trois n'ont plus jamais eu de nouvelles de la société.

