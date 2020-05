Le "jackpotting", nouvelle technique pour piller les distributeurs de billet

publié le 16/05/2020 à 16:00

Ce n'est plus l'heure de Jules et Jim, les célèbres braqueurs de banque des années 1960. Les braquages de banques se font désormais en partie à distance. Le jackpotting permet de piller les distributeurs automatiques grâce à un hacker qui pénètre dans le logiciel et libère les billets pour son complice.

Deux hommes de 26 et 31 ans ont été interpellés alors qu'ils s'apprêtaient à passer à l'action. Depuis le début du mois de février, ces hommes sont soupçonnés d'avoir vidé au moins 19 distributeurs de billets. Les faits ont été commis un peu partout en France : en Bretagne, en Picardie ou en région parisienne.

À chaque fois, les malfaiteurs agissaient selon un mode d'action millimétré. D'abord, agir de nuit pour ne pas être repéré. Ensuite, retirer la façade du distributeur pour y insérer un boîtier numérique. Enfin, depuis un pays étranger prenait le relais, pénétrait dans la machine via le boîtier.

Le "jackpotting" aurait rapporté 280.000 euros aux braqueurs

Il ordonnait plusieurs retraits pour vider la machine sans jamais toucher à aucun compte en banque de particuliers. Cette technique, le "jackpotting", aurait rapporté aux auteurs du larcin plus de 280.000 euros. Deux d'entre eux ont été interpellés cette semaine alors qu'ils tentaient de démonter un nouveau distributeur.

Ils ont été mis en examen pour "association de malfaiteur" et "vol en bande organisée".