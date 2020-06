et Thomas Hugues

publié le 19/05/2020 à 13:00

Savez-vous que John Pierpont Morgan a arrêté la première grande crise financière en enfermant les banquiers de Wall Street dans sa bibliothèque ? Que l’homme le plus riche de l’histoire est Jacob Fugger, le financier allemand qui porta Charles Quint au pouvoir en faisant livrer des brouettes remplies d’or ? Qu’un gamin de Brooklyn embauché comme concierge a pris la tête de Goldman Sachs ? On découvre les destins des seigneurs de l’argent avec le journaliste Guillaume Maujean.



Qui était Mgr Paul Marcinkus ? Comment est-il entré dans les arcanes du pouvoir au Vatican, quel Pape lui a fait confiance ? De quoi était-il chargé au sein du Vatican ? Comment Jacob Fugger est-il devenu l'homme le plus riche de l'histoire, cumulant plus d'argent que les fortunes de Mark Zuckerberg, Bernard Arnault, Jeff Bezos, Bill Gates et Warren Buffet ?

Notre invité nous raconte également le destin incroyable de Sidney Weinberg, qui issu d'une famille modeste de New-York, est devenu petit à petit l'homme le plus puissant de Wall Street, à tel point qu'on le surnommera '' Monsieur Wall Street '' en régnant sur la banque Goldman Sachs, tout en habitant dans une modeste demeure et en prenant le train tous les jours pour se rendre sur son lieu de travail.

à lire : Les seigneurs de l'argent chez Tallandier.

