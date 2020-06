publié le 04/06/2020 à 06:52

C'est un chiffre inquiétant. Quatre français se disent en difficulté financière d’après le dernier baromètre Cofidis sur le pouvoir d’achat dévoilé ce jeudi par RTL. C’est une France à deux vitesses qui se dessine entre ceux qui plongent et ceux qui résistent.

Ceux qui s’estiment le plus touchés par la crise sont les commerçants, les artisans et les chefs d’entreprises. Les trois quarts ont ainsi vu fondre leur activité. Les chômeurs, les ouvriers et les jeunes actifs, déjà fragiles, se disent eux aussi touchés de plein fouet. Ils ont vu notamment exploser leurs dépenses d’alimentation pendant le confinement puisqu’il n’y avait plus de cantine et de restauration collective. Seuls les cadres et professions libérales se disent pour l’instant épargnés.

Le montant du découvert bancaire connait une forte hausse : 375 euros en moyenne, soit 10% de plus sur un an. Et c’est encore plus marqué chez les étudiants : 218 euros de découvert, soit presque trois fois plus que l’an dernier.

La moitié des Français dit avoir peur pour son avenir et huit sur dix pensent que leur propre pouvoir d’achat ne va pas s’améliorer dans les prochains mois. Ils estiment qu’il leur manque chaque mois, pour vivre confortablement, 449 euros. Pour les ouvriers, cela représente même 100 euros de plus que l’an dernier.

