Confinement : les Français toujours plus accrocs à leur téléphone portable

publié le 12/04/2020 à 16:41

27e jour de confinement en France, dimanche 12 avril. Il sera sans doute prolongé par le chef de l'Etat jusqu'à la mi-mai. Verdict lundi 13 avril lors de l'allocution télévisée d'Emmanuel Macron. Une période particulière où il faut passer le temps dans les foyers, et plus que jamais, les Françaises et les Français sont rivés sur leur téléphone portable. On travaille avec, on télécharge et on s'amuse beaucoup.

Exemple avec Louis, étudiant en sciences politiques. Depuis le début de son confinement, il s'est laissé tenté par un jeu sur son smartphone. "J'en suis à plus de 600 parties en 21 jours. C'est considérable. Je pense que je suis dans le top 100 mondial", s'amuse-t-il avant de reprendre. "Je crois que j'ai augmenté de 70% ma consommation, et en le disant ça fait un peu bizarre".

45% des Français interrogés disent passer plus de trois heures par jour sur leur téléphone portable, et c'est encore plus chez les "millenials" de 15 à 34 ans, comme le souligne David Chauveau, chef produit chez Oppo France. "Ils sont 78% à avoir déclaré qu'ils utilisent leur téléphone beaucoup plus qu'avant. Et près de 54% des 'millenials' l'utilisent près de quatre heures par jour".

Sans surprise, les jeunes utilisent massivement les réseaux sociaux pendant le confinement et certains Français en ont aussi profité pour télécharger des applications de sport à domicile.