Au lendemain de l'incendie de la cathédrale Notre-Dame dans la soirée du lundi 15 avril, les hommages à Notre-Dame de Paris se multiplient. Et l'émotion se ressent également dans les ventes : l'oeuvre phare de Victor Hugo s'est classée numéro 1 des ventes chez Amazon et les chansons issues de la comédie musicale remonte dans les classements ITunes.



Après les attentats ayant frappé Paris le 13 novembre 2015, le même phénomène avait été observé. Le livre Paris est une fête de l'américain Ernest Hemingway s'est arraché dans les librairies. Rédigé en 1831, le roman de Victor Hugo, maintes fois adapté au cinéma, se situe en 1482 au moment du règne de Louis XI.

Autour des personnages comme la bohémienne Esmeralda, le "monstre" Quasimodo, Frollo ou Phœbus, Victor Hugo fait de la cathédrale la véritable héroïne de son roman. L'objectif du romancier est de réhabiliter un monument tombé en décrépitude. "Si belle qu'elle se soit conservée en vieillissant, il est difficile de ne pas soupirer, de ne pas s'indigner devant des dégradations", écrit-il dans son roman.

La publication du livre, qui connu un grand succès public, attira l'attention générale sur l'état "inadmissible" du monument. Le mouvement d'opinion aboutit à la décision d'établir un concours auquel participèrent de nombreux architectes dont Jean-Baptiste-Antoine Lassus et Eugène Viollet-le-Duc, dont le projet de réhabilitation du monument fut retenu en 1844.



Et comme le livre de Hugo, la comédie musicale de Luc Plamondon et Richard Cocciante connait un nouveau succès : à midi, au lendemain de l'incendie dévastateur, le titre Belle était classé en 19e position des ventes sur iTunes, bien loin devant celui d'Aya Nakamura Pookie ou Au DD de PNL. Le tube chanté par le trio Daniel Lavoie, Garou et Patrick Fiori n'est pas le seul. On retrouve également Le temps des cathédrales de Bruno Pelletier, à la 43e place.

