publié le 16/04/2019 à 08:41

Monseigneur Benoist de Sinety, vicaire général de l'archevêché de Paris, ressent de "la tristesse" parce qu'il y a eu "un temps de sidération" mais aussi de "l'espérance", face à l'incendie qui a ravagé Notre-Dame de Paris dans la nuit de 15 au 16 avril.



"Quand les portes de la cathédrale ont pu s'ouvrir dans la nuit, et que les autorités ont pu pénétré un tout petit peu à l'intérieur, on pensait trouver un espèce d'énorme désert et il y avait cette croix dorée au fond, l'autel, la statue de Notre-Dame. Tout était là", indique-t-il au micro de RTL. "C'est un peu miraculeux", ajoute-t-il.

Il exprime également "son immense reconnaissance à tous ces hommes qui ont œuvré, qui se sont dépensés sans compter" au péril de leur vie. "Ils ont fait un travail absolument formidable", déclare-t-il.

Alors que l'incendie intervient au cours de la semaine sainte, celle de la mort et de la résurrection de Jésus, le vicaire général de l'archevêché de Paris pense à la mort et à la résurrection qui "sont indispensables". Selon lui, "la destruction et le mal n'est pas la fin de notre histoire". "Il y a cette lumière de la résurrection qui brille même si parfois elle est bien embrumée par les fumées et par les malheurs" ajoute-t-il.

La messe chrismale aura lieu à l'église de Saint-Sulpice

Mercredi 17 avril aura lieu la messe chrismale, au cours de laquelle tous les chrétiens et les prêtres sont rassemblés autour de l'archevêque à Notre-Dame de Paris.Elle se déroulera "probablement à Saint-Sulpice puisque c'est l'église la plus grande de Paris", précise Monseigneur Benoist de Sinety. Toutes les célébrations de Pâques seront maintenues.