publié le 16/04/2019 à 08:09

L'incendie de Notre-Dame est "maîtrisé, partiellement éteint" par les pompiers, ce mardi 16 avril au matin. Le feu s'est déclaré la veille aux environs de 18h30. Mais les dégâts sont importants. André Finot, le porte-parole de la cathédrale, a pu voir l'intérieur. "C'était un désastre : une voûte éventrée, avec des cendres qui tombaient d'on ne sait d'où", "une charpente totalement détruite", raconte-t-il au micro de RTL.



Certains objets ont tout de même pu être sauvés, comme la couronne d'épines et la tunique de Saint-Louis. André Finot tient ainsi à saluer le travail des services de l'État, présents pour la conservation du bâtiment, et de plusieurs membres du personnel de Notre-Dame. "Ils se sont protégés, ils ont mis des casques et des combinaisons. Et ils sont allés chercher les objets qu'il fallait sauver en priorité", avant que la ville de Paris ne prenne le relais, dit-il.

Une collecte avait été lancée il y a 2 ans pour financer la restauration de l'édifice. Le porte-parole de Notre-Dame appelle les Français à se mobiliser dès ce mardi matin. "Il faut que chaque Français se connecte sur le site de la Fondation du patrimoine pour nous aider dans notre collecte", affirme André Finot. "Nous demandons un effort incroyable aux Français et au monde entier", ajoute-t-il.