Achat immobilier : elle doit faire de gros travaux après un raté de l'expert

En 2017, Nathalie décide de vendre sa maison pour faire l’acquisition d’un bien avec davantage de surface. Un beau jour, elle pense tomber sur la perle rare. Comme la maison en question a 200 ans, elle joue tout de même la carte de la sécurité et fait appel à un expert immobilier moyennant 2.235 €. Le 17 juillet 2017, le spécialiste lui remet son rapport. Hormis deux poutres qui pourraient être à changer, rien d’important n’est à signaler. A le lire, la structure du bâtiment serait même de "très bonne qualité".

Dans ces conditions, elle signe le compromis avant de faire l’acquisition définitive le 8 décembre 2017 pour un prix de 676.000€. Mais, quelques jours après son emménagement, c’est déjà la stupeur ! Le plancher du premier étage du garage s’ouvre sous les pieds de son conjoint. Rapidement, des professionnels lui certifient qu’il faut le refaire. Et ce n’est qu’un début !



Cette maison serait dans un tel état qu’il faudrait aussi remplacer la couverture et la charpente au plus vite ! Effondrée, elle écrit au cabinet d’expertise pour qu’il saisisse son assurance. Hélas, elle ne récolte qu’une fin de non-recevoir.

Un expert judiciaire prend le relais en 2019. Mais, le cabinet qui lui a rendu son rapport en 2017 ne répond même pas à sa convocation. Aujourd’hui, le préjudice global se chiffre à 85.000 € et rien n’avance. Si l’agent immobilier, la venderesse et le diagnostiqueur semblent prêts à trouver une solution à l’amiable, le cabinet d’expertise, lui, reste hermétique à toute discussion.



