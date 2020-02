publié le 12/02/2020 à 09:20

En 2018, Isabel décide de quitter sa location pour devenir propriétaire en vue de sa retraite. Pendant plus d’un an, elle multiplie les visites. Et, le 13 septembre 2019, elle pense enfin tomber sur la perle rare. Seul hic, l’état de vétusté avancée de la charpente et de la couverture… Après négociations, elle fait tout de même une offre à hauteur de 36.000€.

Mais elle explique bien à l’agent immobilier qu’elle ne tiendrait plus sans une révision d’une poutre, des chevrons et des tuiles. Aucun souci pour le propriétaire. Il valide son offre tout en acceptant de faire figurer la clause suspensive (de remise en état de la toiture) dans la promesse de vente. Elle reste toutefois méfiante. Avant de passer chez le notaire, elle demande à l’agent immobilier d’aller vérifier si les travaux ont bien eu lieu. Comme pour lui tout est OK, le 3 décembre, elle signe les papiers officiels chez le notaire l’esprit léger. Dans la foulée, elle se rend dans sa nouvelle maison.



Et là, c’est la douche froide ! La poutre a bien été changée, mais les chevrons sont complètement imbibés d’eau. Quant aux tuiles, elles ressemblent plus à des passoires avec des trous partout ! Effondrée, elle recontacte le vendeur. Mais, rien à faire, il ne veut en aucun cas prendre en charge des travauxestimés au bas mot à 8415 €. Quant à l’agent immobilier, il botte en touche…



