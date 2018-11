La maison qui prend l'eau

publié le 21/11/2018 à 09:20



Le cas de Virginie

Virginie est maman célibataire et pompière professionnelle. En 2016, après avoir acheté un terrain, elle engage une société pour la construction de sa maison. Elle règle 101.136€ à cette entreprise pour emménager finalement en juin 2017. Les premiers mois se passent sans encombre, mais fin décembre, elle doit déjà faire intervenir ses collègues pompiers pour remettre en place quelques tuiles envolées. Plus grave, le 1er février, de l’eau se glisse sous certaines tuiles et elle retrouve carrément des flaques dans ses combles et dans son couloir. Une bonne partie de son isolation prend même l’humidité ! Sans attendre, elle contacte son constructeur. Elle finit par faire intervenir un huissier, puis, devant son insistance, le constructeur finit par faire appel à son assureur pour une expertise. La conclusion de l’expert est sans appel. Il envisage dans son rapport préliminaire du 24 août une dépose et une repose de la couverture avec mise en place d’un écran sous-toiture.