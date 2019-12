Construction maison : l'artisan pas réglo

publié le 31/12/2019 à 09:20

Le cas de Dylan



En 2018, Dylan, se lance dans la construction de sa maison. Comme il n’est pas du métier, il passe par une plateforme spécialisée pour rencontrer des professionnels du bâtiment. En août 2018, un artisan le contacte pour lui proposer ses services de menuisier. Il lui commande la totalité des menuiseries pour sa maison et lui verse un acompte de 4 630 € en février. La livraison est prévue pour avril… Puis juillet… Puis septembre !

Les excuses de l’artisan se multiplient, les semaines passent et toujours pas de menuiseries ! Coup de théâtre le 17 septembre 2019 : l’artisan reconnait n’avoir jamais lancé la commande auprès de son fournisseur et accepte de lui verser 6 000 €. Mais l’argent n’est toujours pas là !



Conséquences : Son chantier a pris énormément de retard à cause de cet artisan ! Le 13 décembre prochain, vous serez à la rue… Son bail de location se terminait le 13 décembre et sa maison ne sera jamais habitable !

Concernant les menuiseries, il a évidemment dû en commander d’autres, il n’avait pas de débourser 5 000 € de plus ! Ils sont 4 à vivre sur son revenu, la situation est extrêmement délicate !



