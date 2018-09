Les "secrets" d'une maison

publié le 11/09/2018 à 09:20



Le cas de Corinne

Le 30 juin 2017, Corinne achète une maison via un agent immobilier. Avant l’achat, les vendeurs lui expliquent qu’une bande de terrain en façade de la propriété a été expropriée en 2013 pour de futurs travaux sur la route départementale. Mais ils lui garantissent avoir fait le nécessaire pour que la clôture et le portail soient aux bonnes limites de propriété et n’empiètent pas sur le terrain acquis par le département. Or les travaux ont commencé il y a quelques semaines et Corinne apprend avec stupeur que sa clôture, son portail et le chemin d’accès à sa maison sont sur le tracé de la future route ! Ils font en fait partie du terrain exproprié en 2013 et doivent donc disparaître pour que la route puisse être construite. Evidemment, le vendeur lui avait dissimulé cette information qui l’oblige à d’importants travaux (dépose et pose de la clôture, du portail et travaux de décaissement pour construire un nouveau chemin d’accès) estimés à 24777 euros.



