40 ans après l'ouverture du premier McDonald's, le burger a conquis la France

publié le 17/09/2019 à 08:07

On fête un anniversaire ce mardi 17 septembre. Il y a 40 ans, McDonald's débarquait en France, à Strasbourg. Il y avait eu un petit faux départ sept ans plus tôt, puisqu'en 1972, les Américains avaient déjà autorisé le Français Raymond Dayan à ouvrir une chaîne de McDo dans le pays. En fait, les Américains pensaient que le "Big Mac" ne s'imposerait pas au pays de la gastronomie. Quand ils ont vu que cela marchait, ils ont récupéré la licence et sont revenus en 1979.

En 40 ans, McDo a réussi à imposer le burger au pays de la baguette. Nous sommes devenus le deuxième pays consommateur de burger au monde derrière les États-Unis, devant la Grande-Bretagne, avec 1.500 McDo et 500 Burger King. Pourtant, au début, ce n'était pas forcément gagné.

Mais McDo s'est "francisé" avec des salades, des viennoiseries et bientôt des produits bios, comme l'a annoncé son PDG en France. Ce sont 20 % des ventes qui se font en dehors des burgers. McDo fait travailler 70.000 personnes en France et rapporte 715 millions à l'agriculture française. Il est donc loin le temps où José Bové détruisait le McDo de Millau.

McDonald's reste un symbole de malbouffe Martial You.





Même si McDo reste un symbole de malbouffe. Ce n'est pas forcément le seul responsable de l'augmentation de l'obésité en France, le développement des fast food s'est fait avec tellement de rapidité ces dernières années qu'il y a un sentiment d'envahissement.

Si on prend tous les fast food en France, McDo, Burger King, KFC, Subway, etc., on compte 39.000 établissements, trois fois plus qu'il y a 15 ans. On mange de plus en plus vite, et cela fait les beaux jours de ce type de restauration.

Le triomphe du burger

2016 a été l'année du triomphe du burger. Cette année-là, la consommation du burger est passée devant celle du jambon-beurre en France, conséquence logique de ces ouvertures de fast food. Les ventes de sandwiches ont été multipliées par trois entre 2000 et 2015, mais celles de burgers ont été multipliées par treize.



La déferlante "bacon" a été un tsunami économique pour nos restaurants, si bien qu'aujourd'hui trois quarts des restaurants proposent un burger sur leur carte. Et le burger s'est embourgeoisé. Les nouveaux entrants sur le marché comme Big Fernand, Five Guys, Jean-François Piège et son restaurant grill, font grimper le prix moyen du burger qui se situe maintenant à 11,58 euros contre un ticket moyen à 7,80 euros chez McDo. Le burger s'est positionné entre le McDo et le bistrot.

Les plus

TripAdvisor chasse les fausses notes. La plateforme de notation et de réservation de voyages a bloqué 1 million de faux avis sur son site l'an dernier. Il y a 2,1 % d'avis frauduleux selon TripAdvisor.



40.000 français vont bénéficier d'une énergie 100% renouvelable grâce à un achat groupé piloté par Selectra et le WWF. Ces 40.000 foyers seront fournis par le groupe ILEK en électricité verte à prix réduit.

La note

18/20 à l'arrondi sur salaire. C'est comme l'arrondi à la caisse mais appliqué à votre fiche de paie. Les quelques centimes récoltés lors de l'arrondi sont donnés à une association. Le Parisien-Aujourd'hui en France nous apprend que 500 entreprises et 25.000 salariés le pratiquent et que ça a permis de récolter 1 million d'euros en 1 an.