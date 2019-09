publié le 15/09/2019 à 12:33

Dans la vie, il y a plein de choses que nous devrions faire pour notre bien mais que nous ne faisons pas ou à moitié. On mange trop de sucre pourtant on sait que ce n'est pas bon pour l'organisme. On ne boit pas assez d'eau pourtant on sait qu'il faudrait boire 1,5 litre par jour. On ne prend pas de nouvelles de sa grand-mère pourtant on sait qu'on le regrettera quand elle ne sera plus là. On pourrait faire une liste sans fin, alors, comment faire ce qu'il faut ?

C'est très simple. Décidez que ça suffit. Libérez votre esprit et faites ce que vous pensez devoir faire, ce n'est pas plus compliqué que ça. Alors oui au début vous trouverez que c'est un défit redoutable, mais fixez vous des objectifs. Aujourd'hui le sucre, la semaine prochaine l'eau, et ainsi de suite.

Très vite vous allez voir que c'est logique et bien faisant. Une fois que vous l'aurez fait, vous trouverez formidable d'avoir laissé tomber ce qui vous polluait.