publié le 13/09/2019 à 17:15

McDonald’s multiplie les acquisitions technologiques pour réinventer l’expérience du fast-food. Six mois après avoir absorbé Dynamic Yield, une entreprise israélienne spécialisée dans les algorithmes décisionnels, le géant américain de la restauration rapide a annoncé le 10 septembre l’acquisition de la startup californienne Apprente, qui conçoit des systèmes vocaux conversationnels basés sur l’intelligence artificielle.

Fondée en 2017 à Mountain View, l’entreprise développe des agents conversationnels capables d’automatiser les commandes vocales dans plusieurs langues. Sa technologie utilise l’intelligence artificielle pour comprendre et traduire des commandes en parole. Elle fonctionne même dans un environnement bruyant et comprend les accents, comme le langage familier, ce qui lui confère un avantage sur les assistants vocaux classiques dans le service au volant.

Appliquée aux menus des restaurants, elle pourrait permettra "une prise de commande plus rapide, plus simple et plus précise au Drive" où les opérateurs doivent souvent faire répéter les clients, espère McDo. La chaîne de restauration rapide n’exclut pas de l’utiliser ensuite pour les commandes sur mobile et dans ses kiosques en libre-service. Elle n’a pas souhaité confirmer si elle avait vocation à permettre aux restaurants de fonctionner avec un personnel réduit.

Plus tôt dans l’année, McDonald’s s’est offert les services d’une autre entreprise spécialisée dans l’intelligence artificielle, Dynamic Yield, pour près de 300 millions de dollars. Plus de 8.000 restaurants américains ont commencé à implémenter sa technologie de big data, qui lui permet de brasser un très grand nombre de données issues des commandes des clients pour personnaliser l’affichage des menus numériques aux bornes en fonction de différentes informations comme l’heure, le lieu, la météo, les événements à proximité ou les meilleures ventes locales.