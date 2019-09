et Sophie Merle

publié le 11/09/2019 à 16:27

Selon une étude récente de l'Inserm, le risque de cancer diminue de 25% chez les consommateurs réguliers d'aliments bio. Côté prix, les fruits et légumes issus de l'agriculture biologique sont plus chers que ceux de l'agriculture conventionnelle. Cela s'explique en partie par des coûts de production plus élevés.



Chaque année, les exploitations bio doivent renouveler leur certificat, pour pouvoir afficher le précieux Label AB, pour "agriculture biologique". Lucille Mallet est auditrice d'un des 9 organismes de contrôle, elle visite régulièrement les exploitations pour renouveler ou non leur certification.

Une certification obtenue après une visite sur l'exploitation mais aussi une vérification minutieuse des factures. L'assurance de la traçabilité des cultures et du respect du cahier des charges de l'agriculture biologique.

Des résidus de pesticides dans les produits bio

"Les exploitants ont l'autorisation d'acheter des produits certifiés en bio, de la semence bio, du terreau, des engrais certifiés. Ce qu'ils n'ont pas le droit de faire c'est acheter de la semence traitée, des engrais non autorisés en bio et des produits phytosanitaires, c'est-à-dire des pesticides", explique-t-elle.

Et pour s'assurer que les légumes n'en contiennent pas, Lucille Mallet effectue aussi des prélèvements directement sur les récoltes. "Les contaminations il y en a très peu, et si il y en a, elles sont bien souvent liées à des contaminations voisines".

Autrement dit, des pesticides utilisés dans des champs aux alentours, dans des exploitations conventionnelles. Aujourd'hui, 13% des produits bio présentent des résidus de pesticides.