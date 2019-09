publié le 15/09/2019 à 18:51

Après des années de souffrance, le petit Nolan s'est éteint à l'hôpital d'Amiens, samedi 14 septembre. Il faisait partie de la quinzaine d'enfants, originaires des Hauts-de-France, qui en 2011, ont été contaminés par la bactérie E. Coli après avoir mangé des steak hachés intoxiqués.

À l'époque, Nolan n'avait que 23 mois. Sa vie aura été un combat contre la maladie et de graves séquelles neurologiques. D'autres familles touchées par ce drame témoignent, comme Dorothée Danhez, la maman de Johan qui a été contaminé quelques mois après Nolan et qui va bientôt avoir 9 ans.

Forcément, ce qui domine chez cette maman, c'est un mélange d'inquiétude et de reconnaissance. "J'ai beaucoup de tristesse pour sa famille. Ce sont des parents qu'on a vu souffrir", explique-t-elle sur RTL. Elle dit avoir noué des liens avec les parents de Nolan : "même si on n'est pas proche, même si on ne se voit pas tous les jours, qu'on ne se parle pas, il y aura toujours cette petite pensée pour Nolan. Quand on fera les examens de Johan ou si ça ne va pas, on aura toujours une pensée pour lui", confie-t-elle.

Cette mère dont le fils vit sa maladie rénale comme une épée de Damoclès, explique que Nolan a indirectement beaucoup aidé. "Nolan, c'est le patient zéro, c'est lui qui a permis de découvrir la bactérie. C'est grâce à lui que Johan n'a pas plus de séquelles, donc merci".

