publié le 16/09/2019 à 17:24

Comment nourrir ses enfants en toute sécurité ? En 2011, dans les Haut-de-France, une quinzaine de jeunes enfants avaient été contaminés par la bactérie E.Coli, après avoir consommé des steaks hachés Lidl. Ce terrible incident a coûté la vie à l'un d'entre eux, le petit Nolan, décédé le 14 septembre dernier et atteint, depuis 8 ans, de graves séquelles neurologiques.

Pourtant, ce cas exceptionnel "ne témoigne absolument pas de la qualité de la sécurité alimentaire en Europe. [...] Aujourd'hui, la réglementation qui régit la sécurité de nos aliments est très pointilleuse", rassure le docteur Patrick Tounian, chef du service de nutrition et gastro-entérologue pédiatrique de l’hôpital Trousseau à Paris, au micro de RTL.



Afin d'éviter tout risque d'ingurgitation de la bactérie, le médecin conseil aux parents de ne pas donner à leurs enfants de " la viande haché mal cuite,[...] et le lait et les fromages non pasteurisés avant 5 ans".

E.Coli subsiste, en effet, dans la flore intestinale des ruminants et peut se retrouver, lors de l'abattage, sur le muscle de l'animal. Afin de la supprimer, il suffit de cuire la viande. "Par contre pour la viande hachée, ce qu'il y a à la surface peut se retrouver au milieu. (Elle) doit être extrêmement bien cuite, surtout pour les enfants de moins de 5 ans", ajoute Patrick Tounian.