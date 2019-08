et Léa Stassinet

publié le 12/08/2019 à 06:30

Il y a 20 ans, dans le journal de 18 heures sur RTL, Bernard Lehut évoque ce qu'il vient de se passer : "À Millau, dans l'Aveyron, les agriculteurs ont saccagé le chantier d'un McDonald's en construction lors d'une manifestation".

Quelques jours plus tôt, fin juillet 1999, une poignée d'irréductibles paysans du Larzac ou néo-ruraux, membres de la Confédération paysanne ou du Syndicat des producteurs de lait de brebis (SPLB), veulent mener une action forte pour protester contre la décision de Washington de surtaxer le Roquefort, fromage emblématique de la région.

Le 12 août au matin, 300 personnes - des éleveurs, paysans, militants de la "Conf", amis ou syndicalistes - se retrouvent sur le chantier du McDonald's de Millau. Sur une estrade improvisée, le porte-parole de la Confédération paysanne, José Bové, prononce un discours qui va "inventer" le combat contre "la malbouffe", un terme emprunté au scientifique français Joël de Rosnay. "McDo est le symbole de ces multinationales qui veulent nous faire bouffer de la merde et qui veulent faire crever les paysans", lance alors le militant à la moustache.

À l'époque, Julien Bayou a 20 ans. Aujourd'hui, il est le porte-parole d'Europe Écologie - Les Verts et reste admiratif devant le geste de José Bové et ses amis : "J'ai trouvé déjà très fort qu'avec un geste finalement assez simple, il amène l'ensemble de la population à se dire : 'C'est quoi le problème ? Ce paysan moustachu, c'est vraiment lui le danger pour l'État ? Où est-ce que c'est cette multinationale qui ne paie pas ses impôts et qui introduit de la malbouffe en concurrençant les restaurants ?'".

Un "acte de désobéissance civile" pour Bayou

Julien Bayou considère qu'il s'agit d'un acte de désobéissance civile, c'est-à-dire d'un acte illégal assumé à visage découvert sans violence contre des personnes, le seul moyen selon lui de faire bouger les choses. "Quand on regarde ces deux derniers siècles, il n'y a pas une seule victoire sociale, écolo ou pour les droits des femmes qui n'a pas été obtenue sans la désobéissance civile", estime-t-il.

Aujourd'hui, les militants pour le climat décrochent partout en France des portraits d'Emmanuel Macron dans les mairies pour dénoncer son inaction. Ils sont systématiquement poursuivis par la justice mais aucun n'est encore allé en prison, contrairement à José Bové.