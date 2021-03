publié le 28/03/2021 à 12:42

Lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI, ce dimanche 28 mars, le commissaire européen en charge des vaccins, Thierry Breton, a détaillé les contours du futur "certificat sanitaire", validé par les 27 États membres de l'Union Européenne, qui sera disponible d'ici "deux à trois mois".

"À partir du moment où nous pourrons être sûr que chaque Européen qui souhaite se faire vacciner aura un accès équitable au vaccin, comme ce sera le cas dans les deux à trois mois qui viennent, il sera bon que l'on puisse avoir un certificat sanitaire qui démontre votre état" a expliqué Thierry Breton.

"Dessus, il y a un QR code, l'État qui est le votre, si vous êtes immunisé ou non en ayant eu le vaccin, et pour ceux qui veulent avoir du papier, il y a aura une version papier" a-t-il également indiqué, document à la main. "On y trouvera votre nom, votre date de naissance, le numéro de votre passeport certifié avec le QR code, le fait que vous ayez été vacciné ou non, le type de vaccin et si vous avez été porteur de la maladie" a précisé Thierry Breton.

"Pour ceux qui n'auront eu ni le vaccin, ni la maladie et pour lesquels on demandera un test PCR, on trouvera l'état de votre test PCR" a-t-il ajouté. Ce certificat sanitaire sera disponible dans la langue de chaque pays et à retrouver en France, sur le site du ministère de la Santé.

A quoi ressemblera le certificat sanitaire ? @ThierryBreton le présente dans #LeGrandJury. Un document validé par les 27 #coronavirus pic.twitter.com/f1Auuqyo8I — Le Grand Jury (@LeGrandJury) March 28, 2021

Les fonctionnalités du passeport sanitaire Crédit : Commission Européenne