publié le 27/03/2021 à 18:49

Les contrôles sont renforcés depuis vendredi soir dans les gares, les aéroports et les péages. Une consigne a été donnée aux forces de l'ordre, ne rien laisser passer. Ils visent à faire respecter les interdictions de déplacements infligées aux habitants des 19 départements classés en rouge.

Les policiers ont également pour consigne d'être plus stricts concernant les rassemblements à plus de six dehors, d'autant plus que le soleil est au rendez-vous cette fin de semaine. À Lyon, qui se reconfine ce samedi 27 mars, le préfet a tout de même décidé de laisser les berges ouvertes.

La règle est respectée en majorité, même si certains ne craignent pas de dépasser cette limite. C'est notamment le cas d'étudiants, qui se sont retrouvés à dix cet après-midi, "on est en prépa, on passe beaucoup de temps les uns sur les autres dans tous les cas", se défend l'une d'entre eux. "On est juste avant nos concours, on a envie de profiter de la vie", poursuit-elle. La préfecture du Rhône promet néanmoins un renforcement des contrôles sur les berges.

