L'Europe libérée de la Covid-19 d'ici le mois de juillet ? Cette promesse, c'est celle de Thierry Breton, le commissaire européen en charge du processus de vaccination. Invité du 20h de TF1 dimanche 21 mars, il a annoncé 350 millions de doses livrées d'ici juin. Une accélération massive dans les semaines à venir serait donc prévue.

Selon Thierry Breton "d'ici le 14 juillet, nous avons la possibilité d'atteindre l'immunité au niveau du continent. Et je voudrais dire à toutes celles et tous ceux qui nous regardent, je comprends ce moment pour beaucoup d'entre eux, qui sont de nouveau confinés ou en tout cas restreints dans leurs déplacements. C'est la dernière ligne droite".

Pour vaincre cette pandémie, il n'y a qu'une seule solution : se faire vacciner. "Les vaccins arrivent, ils seront là. Il faut que nous appelions chacune et chacun à se faire vacciner le plus vite possible", a indiqué Thierry Breton.

En attendant le 14 juillet et des jours meilleurs, face à l'accélération de cette troisième vague, notamment en Europe, l'Allemagne qui envisageait il y a quelques semaines encore de déconfiner lentement, s'apprête à l'inverse, à renforcer les règles. Tandis que l'Union Européenne a décidé d'organiser son prochain sommet par vidéoconférence.

