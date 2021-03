Confinement : de quel document a-t-on besoin pour sortir de chez soi ?

publié le 27/03/2021 à 06:45

Quand dois-je faire une attestation, pour sortir de chez moi ? Et quel document serai-je susceptible de devoir présenter, si l'on m'arrête dans la rue ? Autant de questions, que vous avez peut-être en tête, ces derniers jours, car il y a parfois de quoi s'y perdre dans les récentes déclarations gouvernementales. On fait le point avec vous, pour lever toute ambiguïté.

Désormais, pour se déplacer librement en temps de crise sanitaire, deux documents sont en vigueur : le premier, dédié au couvre-feu, doit être utilisé par tous les citoyens entre 19 heures et 6 heures du matin ; le second concerne uniquement les 21 millions de Français domiciliés dans un département confiné, autrement dit, un tiers de la population française.

Des mesures propres à chaque situation

Dans les 19 départements soumis à des restrictions sanitaires plus fortes, il y est formellement interdit de quitter son département, sauf pour motif impérieux. Dans cette dernière catégorie, on retrouve, notamment, certaines situations personnelles et familiales, les déplacements professionnels et de santé, ou encore, les déplacements en lien avec le passage d'un examen ou une convocation judiciaire. En plus des pièces-justificatives propres à chaque demande (comme une attestation rédigée par l'employeur), un document particulier vous sera demandée.

Dans ces départements, en journée, si vous circulez à moins de 10 kilomètres autour de votre domicile, un justificatif de domicile est suffisant ; mais dès lors que vous dépassez cette limite, l'attestation devient obligatoire. .

Toutes les attestation de déplacement dérogatoires sont à télécharger ici, sur le site du ministère de l'Intérieur, en versions numérique ou papier.