On vaccine désormais partout. Chez les médecins, les pharmaciens, à domicile parfois. On peut également ce rendre dans un vaccinodrome et désormais, dans un vaccidrive. La pratique, très répandue aux États-Unis, a été testée en France, près de Montpellier. Les automobilistes proches de Saint-Jean-de-Védas (Hérault) peuvent désormais se faire vacciner.

On se gare et on se fait piquer à l'entrée de la clinique Saint-Jean. Ce fut le cas ce mardi 13 avril pour Alain qui a sauté sur l'occasion. "Il y a plus d'autonomie, il y a plus de liberté. On est dans sa voiture et ça évite de faire des queues interminables devant des hangars. Ca me faisait un peu peur quand je voyais ça à la télévision. C'est une bonne solution", approuve-t-il.

Lamine Gharbi est le président du groupe Cap Santé à l'origine de ce vaccidrive. "Il reste 30% de patients qui ont des réticences, des craintes. Il faut aller les chercher donc c'est une alternative qui permet de compléter l'offre. Si demain cette idée venait à prospérer, on pourrait imaginer qu'il y ait des dizaines voire des centaines de vaccidrive sur l'ensemble du territoire", assure-t-il

Enfin vaccinés, certains ont eu la surprise aujourd'hui d'être récompensés avec un bouquet de fleurs. Pour eux, il va falloir attendre 4 semaines pour avoir la deuxième injection du vaccin Pfizerqui était utilisé ce matin.

