Coronavirus : comment se faire vacciner par la médecine du travail ?

publié le 08/03/2021 à 09:18

La médecine du travail entre dans la danse elle aussi cette semaine. Où se faire vacciner, avec quel vaccin ? La brigade RTL va tout vous expliquer. Sont concernés par cette vaccination en entreprise : les plus de 50 ans qui présentent des facteurs de risques, soit exactement la même chose que chez le médecin en ville, avec cette fameuse liste des maladies concernées, consultable sur le site du ministère de la santé.

Pour prendre rendez-vous, normalement votre entreprise vous envoie un message pour vous indiquer la marche à suivre. Vous contactez le médecin du travail, l'infirmier du travail pour vous signaler et prendre rendez-vous. Si le médecin du travail vous connaît depuis longtemps et qu'il sait que vous correspondez aux critères, il a le droit de vous contacter directement pour vous proposer un rendez-vous.

Votre entreprise vous informe mais n'a pas à savoir qui se fait vacciner, tout cela doit rester confidentiel. La médecine du travail n'a pas le droit de lui fournir la liste des personnes vaccinées. Si le médecin ne vous connait pas depuis longtemps et ne connait pas votre pathologie, vous pouvez amener des résultats d'opérations, d'examens, des ordonnances qui prouvent que vous avez une comorbidité. Vous n'avez rien à payer, les entreprises versent chaque année des cotisations qui couvrent les visites et la vaccination et les vaccins sont fournis par l'État.

Suffisament de doses ?

Quant au lieu de vaccination, cela dépend de la taille de l'entreprise et de sa configuration, mais la direction générale du Travail conseille plutôt que la vaccination ait lieu dans le centre de médecine du travail, ce qui renforce la confidentialité. On peut y aller sur le temps de travail mais vous indiquez à votre employeur que vous avez rendez-vous avec la médecine du travail sans préciser l'objet.

Concernant les doses, pour le moment la campagne commence tout juste. Ici et là certains centres ont déjà commencé à vacciner mais il est très difficile de savoir combien de personnes vont demander à leur médecin du travail de subir l'injection. Certains préfèreront aller chez leur médecin habituel, ce qui est sûr c'est que les médecins du travail devront aller à la pharmacie chercher leurs doses qu'ils ont préalablement commandées. Là encore il y a une limitation : 2, 3 flacons par médecin soit une trentaine d'injections d'AstraZeneca.

S'il reste des doses, en dernier recours peut-être que vous pouvez être contacté, Olivier Véran l'a dit, mais en cas de contrôle il faudra prouver que c'était la seule solution. Les médecins du travail devront résister à certaines pressions, notamment celle d'un dirigeant qui voudrait à tout prix faire vacciner son collaborateur même s'il n'a pas de facteurs de risques, ce qui ne sera pas possible.