publié le 27/01/2021 à 09:28

Face au manque de réponse immunitaire sur les plus de 65 ans, Sanofi a annoncé que ses recherches pour un vaccin anti-Covid ont pris du retard. Olivier Bogillot, le président de Sanofi France, tient à rappeler qu'"on a aujourd'hui encore deux candidats vaccins qui sont en course et qui vont arriver d'ici la fin de l'année". "On est le seul laboratoire au monde à avoir deux vaccins candidats", souligne-t-il.

Alors que les vaccins de plusieurs laboratoires mondiaux, comme Pfizer, Moderna et AstraZeneca, sont déjà sur le marché, Olivier Bogillot relativise et rappelle les conditions pour produire un vaccin : "Il faut 10 ans pour le développer, on va nous réussir probablement à le faire en 18 mois et c'est remarquable". "D'autres y sont arrivés plus tôt mais la course continue et Sanofi va arriver juste un peu plus tard", reconnaît-il.

Le président de Sanofi explique ce retard par le fait que "on a eu, dans le cadre de notre étude sur notre vaccin, une dose qui n'était pas suffisante chez les plus de 65 ans et on refait donc une étude pour vérifier qu'on a cette fois-ci la bonne dose chez ces patients". "Toutes les conditions seront ensuite réunies pour avoir un vaccin qui sera efficace dans toute la population".