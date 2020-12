Coronavirus : le point sur la course aux vaccins qui s'accélère

publié le 03/12/2020 à 07:30

Il y a onze vaccins en phase finale : quatre sont chinois, quatre américains, deux britanniques, deux allemands et un français… Cela reflète à peu près la hiérarchie des puissances économiques.

Beaucoup d'argent est en jeu. On estime que le marché annuel pour le vaccin du Covid-19 serait au moins de 10 milliards de dollars par an pour les pays développés. Mais le modèle économique est un peu particulier car bon nombre de laboratoires ont reçu des aides des gouvernements en s'engageant en contrepartie à fournir le vaccin à bas prix pendant toute la période critique de cette pandémie.

Alors que la Chine a déjà administré un vaccin à un million de personnes, le laboratoire français Sanofi ne promet rien avant la fin de l'année 2021. En cause notamment : les réglementations, les impôts - très nombreux en France -, et un manque de moyens, comparés à la Chine ou aux États-Unis.

Comme l'analyse l'hebdomadaire Challenges, Sanofi adopte une autre stratégie. Si le laboratoire français arrive plus tard dans la course aux vaccins, sa technologie sera en tout cas plus éprouvée et sa chaîne de production maîtrisée. Contrairement peut-être à la Chine qui n'a pas attendu les résultats de la phase 3 du vaccin de Sinopharm pour vacciner sa population.

Abonnez-vous à ce podcast Apple Podcasts

Google Podcasts

>> Hors-série Lenglet-Co : crise du coronavirus, un podcast hedomadaire présenté par François Lenglet et Catherine Mangin, qui vous donne les clés pour tout comprendre des évolutions et révolutions provoquées par la crise du coronavirus en France, en Europe et dans le monde.

Si vous souhaitez poser des questions à François Lenglet, écrivez à temoins@rtl.fr.