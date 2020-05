Tests : "si vous vous croyiez protégés du virus, vous baisser la garde", dit la présidente de la HAS

publié le 04/05/2020 à 08:59

La Haute Autorité de santé est un organisme indépendant qui rend des avis ou des recommandations qui font autorité. La HAS vient justement de rendre des recommandations sur les tests sanguins, les tests sérologiques, c'est-à-dire la prise de sang. Alors que les Français réclament d'être testés, pourquoi ne pas généraliser ces tests ?

"Nous sélectionnons les gens pour qui ces tests (sérologiques) peuvent être utiles et ça concerne déjà quelques millions de personnes potentielles", explique Dominique Le Guludec, sa présidente invitée de RTL. "Donc, ce n'est pas un non (aux tests), mais aujourd'hui, en fonction des connaissances que nous avons, nous ne pouvons pas aller plus loin". "Ce qui ne veut pas dire que dans quelques semaines, ce ne sera pas le cas", ajoute-t-elle.

Pour Dominique Le Guludec, "le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a des choses que nous ne savons pas (...). Il nous manque une donnée fondamentale : est-ce que ces anticorps sont produits par les personnes qui ont été infectées ?".

"Nous n'avons pas cette certitude et c'est pour cela que nous ne pouvons pas conseiller un dépistage généralisé qui rassurerait à tort les patients", affirme-t-elle. "Ces patients ne savent pas aujourd'hui s'ils peuvent être à nouveau malades, donc à nouveau contagieux, donc à nouveau en danger", insiste-t-elle. "Si vous vous croyez protégé du virus, vous baissez la garde", affirme par conséquent la présidente de l'HAS.