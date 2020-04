publié le 30/04/2020 à 11:38

À l'approche du déconfinement, la France doit monter en puissance sur les tests de dépistage : 700.000 par semaine a annoncé le Premier ministre Edouard Philippe. Mais sommes-nous prêts ? Invité de RTL, François Blanchecotte, président du Syndicat des biologistes, l'assure : "nous avons dans certaines régions des quantités suffisantes".

En revanche, "dans d'autres régions, cela posera peut-être des problèmes, tout simplement parce que ça sera des départements rouges très concentrés en population. Et dans ce cas là, il y aura peut-être un afflux massif de gens à dépister".

Et ce n'est pas le seul problème, selon le biologiste. "C'est surtout aussi qu'il faut des préleveurs. Il faut des personnes, en suffisamment grand nombre, pour prélever tous ces malades". "C'est pour ça que nous avons essayé de faire appel et d'évoluer vers des médecins généralistes, les infirmières, un certain nombre de professionnels de santé qui pourront prélever et nous aider à nos côtés", explique-t-il encore.

Un appel parfois déjà entendu dans certaines régions : "Dans mon département (ndlr: l'Indre-et-Loire, 149 infirmières ont déjà répondu" positivement. Le principal désormais, pour François Blanchecotte, "c'est d'organiser tout cela au niveau des soins".

Qui pourra/devra se faire dépister?

Dès lors, qui pourra ou devra en priorité se faire dépister ? "Aujourd'hui, ce sont les cas positifs symptomatologiques, et d'autre part, toutes les personnes qui ont été en contact avec ces personnes" présentant les symptômes du Covid-19. "Dès qu'un médecin vous aura identifié des symptômes. Les enquêteurs prendront le relais sur le terrain pour identifier tous vos contacts et dépister au plus large", précise-t-il.