Coronavirus : 84 interpellations en région parisienne pour trafic de tests et masques

publié le 02/05/2020 à 10:13

Face à l'épidémie de coronavirus, le secteur des masques fait face à des vols et trafics en tout genre. Selon nos informations, 84 personnes, suspectées d'avoir vendu ou dérobé illégalement du matériel normalement réquisitionné pour les soignants, ont été interpellées en région parisienne, depuis le mardi 17 mars.

Dans le XXe arrondissement de Paris, un trafic de masques et de tests a été démantelé après que le trafiquant a été repéré par les autorités dans la soirée du mardi 28 avril, à bord de son véhicule. Un couple venait de lui acheter des boîtes sur lesquelles figurent un caducée. Les policiers ont observé la transaction avant d'intervenir et de saisir ces boîtes, qui étaient remplies de tests Covid.

Lors de la perquisition de son domicile, les forces de l'ordre découvrent 1.600 masques FFP2, 70 modèles chirurgicaux et 1.800 euros. Le suspect assure se fournir auprès d'un ami pharmacien à Pantin, en Seine-Saint-Denis. Celui-ci est alors également interpellé et retrouvé avec 22 boîtes de tests Covid non homologuées, en provenance de Chine. S'il assure qu'il écoulait gratuitement ses boîtes, l'exploitation de sa ligne téléphonique révèle le contraire. Les deux revendeurs ont été déférés au parquet de Paris tandis que le couple d'acheteurs a écopé d'un simple rappel à la loi.