Confinement : les ventes de tests de grossesse ont fortement augmenté

publié le 01/05/2020 à 22:55

C'est un autre effet du confinement : les ventes de tests de grossesse sont en forte hausse en France.

Selon l'observatoire des ventes de la grande distribution Nielsen, pendant le confinement, les Français et les Françaises se sont mis à acheter moins de préservatifs et plus de tests de grossesse, rapporte BFMTV.

Les ventes de tests de grossesse ont ainsi augmenté de 37% sur la semaine du 13 au 19 avril. Une hausse bien supérieure à celles que l'on pouvait connaître en période pré-confinement. Tandis que les ventes de préservatifs ont diminué à partir de mars, jusqu'à -26%.

Mais cela ne signifie pas forcément que les naissances vont exploser dans les mois qui viennent. L'abandon des préservatifs a une explication toute simple : les couples sont généralement confinés ensemble et, pour les célibataires, les mesures de distanciation sociale empêchent de rencontrer de nouveaux partenaires.

Enfin, de nombreuses femmes auraient un cycle perturbé pendant le confinement, une période particulière et angoissante. Elles achèteraient donc plutôt des tests de grossesse pour s'assurer de ne pas être enceintes que par volonté d'enfanter.