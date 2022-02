Sommeil : qu'est-ce que le jetlag social ?

Pour la majorité des personnes, au moins sept heures de sommeil sont nécessaires pour bien récupérer et se sentir en forme au réveil. Mais la quantité de sommeil ne fait pas tout. Il est important que les heures de coucher et de lever soient régulières. Lorsque l'horloge biologique et le rythme de vie ne sont plus en adéquation, on parle de "jetlag social".

Changer ses horaires en fin de semaine aurait le même effet qu'un décalage horaire sur l'organisme. Le plus important serait de ne pas varier l'heure de lever et en limitant le décalage par rapport à la semaine.

En plus de la mauvaise humeur et de l'envie de dormir, le "jetlag social" entraîne une santé plus fragile. Les risques cardiaques seraient plus importants et les personnes qui souffrent de cet état ont plus de chance d'être dépressifs et de consommer plus d'alccol et de caféine.