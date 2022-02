Éclairage, écrans, alimentation, sport… Comment prendre soin de ses yeux ?

On dit qu’on tient à quelqu’un ou à quelque chose comme à la prunelle de ses yeux. C’est dire l’importance de la vue. C’est un sens très important. La vue représente 80% de nos perceptions sensorielles, loin devant l’ouïe, l’odorat, le toucher et le goût. Une grande partie de la perception du monde qui nous entoure dépend donc de nos yeux. Alors, que peut-on faire pour prendre soin de ses yeux et préserver durablement sa vue ?

Déjà, on protège ses yeux d’éventuelles agressions, qu’elles soient physiques ou chimiques, comme les poussières ou tout autre projection. Au travail, des dispositifs de protection oculaire sont obligatoires si on est exposé à ce risque. Mais pendant ses loisirs, lorsqu’on bricole ou effectue des travaux de jardinage par exemple, on doit aussi être vigilant et porter des lunettes de protection.

C’est pareil quand on pratique certains sports. Il est aussi important de protéger ses yeux d’éventuels corps étrangers, de substances chimiques comme le chlore à la piscine, et aussi des rayons ultraviolets, notamment lors des sports d’hiver, car en montagne, l’indice UV est plus élevé. Il augmente de 10% tous les 1000 mètres d’altitude.

Protéger ses yeux du soleil, des activités en plein air pour les enfants

C’est vrai qu’on n’y pense pas toujours assez, il faut protéger ses yeux du soleil. Car même si les rayons ultraviolets sont invisibles, ils ont des effets négatifs sur nos yeux. Les dommages peuvent être immédiats – inflammation ou brûlure de la cornée - mais aussi cumulatifs. S’exposer au soleil sans protection augmente les risques de cataracte et probablement de dégénérescence maculaire liée à l’âge.

Les enfants sont particulièrement vulnérables. Jusqu’à l’âge de 12 ans, le cristallin étant totalement transparent, leurs yeux sont plus perméables aux UV. Eux aussi doivent donc être équipés de lunettes de qualité avec un marquage CE, et des verres filtrant 100 % des UV.

C’est important car pour leur santé oculaire, mais pas seulement, les enfants doivent avoir des activités en plein air. Cela permet de solliciter leur vision de loin. La lumière extérieure aurait, en plus, un effet protecteur contre la myopie en empêchant l’œil de s’allonger. En effet, c’est l’allongement de l’œil qui est à l’origine de la myopie.

Des ampoules "blanc-chaud" à la maison et attention aux écrans

À la maison, un bon éclairage aide à ménager ses yeux. Il est recommandé de privilégier les ampoules « blanc-chaud » fournissant une lumière jaune. Si on télétravaille sur ordinateur, on veille aussi à placer son bureau perpendiculairement à la fenêtre pour ne pas être gêné par des reflets sur l’écran. Et on ne travaille jamais sur un écran dans l’obscurité.

Sur les écrans, la fatigue oculaire est d’autant plus importante qu’on travaille devant un petit écran qui demande à l’œil de faire une mise au point plus importante, et donc plus fatigante. L’idéal est de garder une distance entre soi et l’écran d’au moins 50 cm pour un ordinateur portable et de 80 cm pour un ordinateur de bureau, et d’adopter une bonne posture.

On pense aussi à cligner des yeux pour éviter la sécheresse oculaire, source de picotements et de sensations de brûlure. Surtout, on fait des pauses. On applique la règle anglo-saxonne du 20-20-20 : après 20 minutes sur un écran, on regarde pendant 20 secondes quelque chose qui se trouve à au moins 20 pieds de distance, c’est-à-dire à au moins 6 mètres de soi.

L'alimentation joue aussi un rôle contre la lumière bleue

L'alimentation compte aussi. Elle doit être variée. Certains aliments sont des alliés précieux pour nos yeux. Des fruits et des légumes, comme les épinards, les brocolis, les avocats, les courges, les oranges, mais aussi le maïs, les œufs… contiennent des pigments indispensables à la rétine et au cristallin. Ils agissent comme des filtres naturels contre la lumière bleue dont on parle beaucoup actuellement à cause des écrans qui en émettent, et dont la nocivité aux niveaux d’exposition actuels est discutée.