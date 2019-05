publié le 30/05/2019 à 10:20

On a parfois du mal à se figurer que l'alimentation agit sur l'ensemble de notre santé et qu'elle influe donc, aussi, sur nos capacités visuelles. Vous savez qu'à la naissance, on ne voit pas grand-chose. À un an, on est à 3/10e. À 4 ans, on est à 5/10e. Et vers 5 ou 6 ans, on est au top avec 10/10è, quand tout se passe bien.



La suite, c'est un long combat contre le vieillissement de l’œil car tout au long de notre vie, notre vue va évoluer et rarement dans le bon sens. D'où l'intérêt de miser sur les nutriments les plus adaptés pour rester au top le plus longtemps possible. Quelles sont alors les vitamines dont nos yeux ont le plus besoin? Incontestablement, la vitamine A caracole en tête. Les cellules de la rétine en regorgent. La vitamine A est indispensable pour la vision en général et la vision nocturne en particulier.

Si vous la cherchez, vous la trouverez dans le beurre, dans les produits laitiers, dans les œufs, dans les abats mais aussi dans les légumes, qu'ils soient verts, rouge ou orange comme les carottes qui sont vraiment les meilleurs amies de vos yeux car non seulement on y trouve la bêtacarotène mais en plus elle contiennent des pigments qui protègent contre le vieillissement de la rétine. Tout ce qui est coloré, des poivrons aux épinards en passant par le chou ou le potiron, est indiqué pour qui veut chouchouter ses yeux…

La vitamine C est-elle bonne pour les yeux ?

Affirmatif. Faire le plein de vitamine C, c'est réduire le risque de développer tout un tas de maladies oculaires, à commencer par la cataracte, c'est à dire l'opacification du cristallin. Quand on se penche sur les causes de la cécité, la cataracte arrive loin devant toutes les autres causes comme le glaucome, les infections diverses, la DMLA ou la rétinopathie, pour ne citer que les plus courantes.



Dans 1 cas sur 2, la cataracte est impliquée. La vitamine C permet donc de bien voir. Vous la trouvez dans les légumes et, bien sûr, dans les agrumes.

Quid des acides gras polyinsaturés?

C'est ce qu'on appelle communément les oméga-3. Saumon, sardines, maquereaux… Tous les poissons gras sont les bienvenus dans votre assiette. Ne faites pas l'impasse non plus sur les huiles de colza ou de noix qui contiennent elles-aussi des oméga-3, utiles pour faire la guerre, simultanément, à la cataracte et la DMLA.



En plus, vous ferez d'une pierre deux coups car ces aliments sont aussi excellents pour votre système cardiovasculaire. À tout cela, il faut ajouter les huîtres et les coquillages qui sont bourrés de zinc, ainsi que l'huile de tournesol et les noix qui, elles, sont bourrées de vitamine E. Vous tenez là des aliments qui vous permettront de voir la vie et le temps qui passe d'un bon œil…