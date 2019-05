publié le 28/05/2019 à 10:51

Chaque année en France pas moins de 750.000 femmes donnent la vie. Peu le savent mais le plus fatigant lorsqu’une femme est enceinte, c’est l’entourage. En effet, il passe son temps à vous dire "Fais pas ci, fais pas ça", "Ménage-toi", "Fais attention", "Tu dois te reposer" ou encore "Il faut penser au bébé". Un peu comme si la femme enceinte était elle-même une enfant et avait besoin d’être assistée et conseillée 24 heures sur 24. Pour autant, certains conseils peuvent être précieux dans le bon déroulement de leur grossesse et pour le bien de leur futur nourrisson.



Pour commencer, une future mère ne doit pas déroger à la règle d’une alimentation saine et équilibrée. Manger plus pour manger plus, alors qu’on n’en pas spécialement envie, n’a pas de sens. Tout ce qui risque d’arriver, c’est de prendre des kilos superflus dont vous aurez un mal fou à vous débarrasser après l’accouchement.

De même, aucun aliment n’est interdit à partir du moment où la chaîne du froid est respectée. Qu’il s’agisse, de charcuterie, de fromage au lait cru voire de poisson cru, vous pouvez y aller. En revanche, c’est plus sûr si c’est vous qui achetez et transportez vous-même toutes ces bonnes choses. Ne vous aventurez pas à en commander au restaurant où l’on ne sait pas toujours comment ça se passe en cuisine.

Bannir l'alcool et le tabac

Parmi les idées qui circulent, l’interdiction de caresser un chat est une idée entièrement fausse. Vous pouvez caresser votre chat autant que vous voulez. La mauvaise réputation des chats, quand on est enceinte, vient du fait que leurs déjections qui contiennent un parasite, la toxoplasmose, qui est dangereux pour le fœtus.



La cigarette en revanche, même si c’est une par jour, est bien à éviter. Aucun fœtus ne se plaindra jamais d’un arrêt brutal du tabac et si le fait de ne pas fumer vous fait stresser, vous avez à votre disposition des patchs ou des pastilles de nicotine. Il en va de même pour l’alcool, même si vous ne prenez qu’un verre par jour.



L'alcool et le tabac sont les seuls fléaux à s'interdire pendant une grossesse. Pour le reste, vous avez le droit de tout faire, y compris de pratiquer un sport doux, c’est d’ailleurs recommandé et même, ô suprême plaisir, de faire l’amour jusqu’au terme de votre grossesse. À condition d’en avoir envie, cela va sans dire.