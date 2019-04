publié le 15/04/2019 à 10:07

Ce matin, Michel Cymes nous livre une salve de conseils pour manger sainement. Malgré les recommandations qui préconisent de manger sain et équilibré, certains peuvent avoir du mal à imaginer ce qu'il se cache concrètement derrière ces mots. Il est donc nécessaire d'avoir des repères, que nous donne le Programme national nutrition santé (PNNS).



La plus connue des douze recommandations proposées par le PNNS reste de consommer cinq fruits et légumes par jour. Cependant, la seconde est moins populaire : s'offrir une poignée de fruits à coque. Ces derniers doivent être sans sel ajouté ; tels que les amandes, les noix, les noisettes et les pistaches. Le troisième conseil : manger trois fois par semaine des légumineuses, comme les pois chiches, lentilles ou encore des haricots.

La quatrième recommandation est de consommer des produits céréaliers, mais qu'il s'agisse des pâtes, du pain ou du riz, il faut opter pour des aliments complets. Ensuite, le programme recommande deux produits laitiers par jour, 150 ml de lait, 125 gr de yaourt ou une portion de fromage.

Pas plus de 150 gr de charcuterie tous les 7 jours

Pour la sixième indication, le programme recommande de manger du poisson ou des fruits de mer deux fois par semaine. La préconisation numéro 7 concerne la viande : il faut privilégier la volaille à la viande rouge, limitée à 500 gr par semaine. Hélas, la charcuterie fait l'objet de la recommandation numéro 8 : il faut réduire sa consommation à 150 gr seulement par semaine, en privilégiant le jambon blanc. Le conseil numéro 9 suggère de restreindre au maximum sa consommation de gâteaux, de glaces, d'hamburgers ou encore de pizzas industrielles.

Se limiter à l'équivalent de 10 verres de vin par semaine

Enfin, les trois dernières recommandations concernent le contenu de votre verre. D'abord le jus de fruit, souvent prisé au petit déjeuner, doit être réduit à un verre par jour maximum. Quant à l'alcool, il ne faut pas plus de 10 unités par semaine, une unité équivalant à un verre de vin ou un demi de bière.