Les conseils de Michel Cymes pour apprendre à vos enfants à nager

publié le 29/05/2019

À l'approche de l'été, il est recommandé aux parents qui ont des enfants encore jeunes de les familiariser avec l'eau. Une initiative baptisée "Aisance aquatique" lancée par le ministère des Sports et sa ministre Roxana Maracineanu, ancienne championne de natation, crée des classes piscines à destination des plus jeunes.



Il était urgent de le faire car lorsque l'on se base sur les études réalisées par l'agence Santé publique France, on constate qu'il n'y a que 70% des Français qui savent nager. Les 30% restants se partagent entre ceux qui ne savent pas nager et ceux qui ont tendance à paniquer une fois qu'ils ont parcouru 10 mètres dans l'eau.

Pour que cette situation s'améliore, il faut s'y prendre tôt. L'idée de cette initiative est donc de familiariser l'enfant avec l'eau dès son plus jeune âge : moins il aura peur, plus il sera disposé à apprendre à nager le moment venu.

Êtres à ses côtés pour le faire progresser

Pour que votre enfant soit à l'aise dans l'eau, il ne faut pas hésiter à évoluer avec lui dans une piscine sans qu'il ne soit équipé de bouées. Il faut évidemment être vigilant à ses côtés en le soutenant avec vos mains. L'eau est un élément particulier dont l'enfant doit apprivoiser la consistance et la température.



Pour atteindre cet objectif, il y a un exercice très simple à faire. Il faut lui proposer de faire le tour du bassin en se tenant au rebord. Bien entendu, vous êtes toujours à ses côtés et vous l'encouragez dans sa démarche en lui faisant passer, lorsqu'il est suffisamment à l'aise, la tête sous l'eau. Il faut l'équiper d'une paire de lunettes et il faut savoir que les enfants adorent, dans la plupart des cas, voir ce qui se passe sous l'eau.



Il faut toutefois veiller à certains dangers. Quand les enfants passent la tête sous l'eau, ils ont tendance à s'immerger avant d'avoir fini de prendre leur respiration. Prenez donc bien le temps de lui expliquer toutes les étapes pour vous éviter une frayeur : d'abord je respire, ensuite je bloque et enfin je mets la tête sous l'eau. Cette méthode peut être effectuée sur des enfants de 3 à 4 ans afin qu'ils soient dans les meilleures dispositions pour apprendre à nager 2 ou 3 ans plus tard.