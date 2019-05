publié le 27/05/2019 à 11:41

Elle pourrait vous être très utile pendant vos vacances estivales si vous partez à l'étranger. La carte européenne d’Assurance Maladie, comme son nom l’indique, vous permettra d’être pris en charge dans les 28 pays de l’Union européenne et même un peu au-delà puisque cette carte est également valable en Norvège, en Suisse, en Islande et au Liechtenstein.



Elle donne accès à ce qu’on appelle les soins imprévus et médicalement nécessaires. Il est évident que cette carte n’est pas un passeport pour le nomadisme médical et que vous ne devez la sortir qu’en cas de réel problème de santé qui surviendrait pendant vos vacances à l’étranger.

Par ailleurs, ce n’est pas parce que vous dépendez initialement de la Sécurité Sociale française que vous serez pris en charge selon les critères français. En cas de blessure ou maladie à l’étranger, l’accès aux soins se fera dans les conditions et tarifs du pays où vous passez vos vacances.

Une carte gratuite et nominative

Pour vous la procurer, il suffit de vous connecter sur vote compte Ameli. Dans le cas où vous n’avez pas de compte, c’est l’occasion ou jamais de vous en créer un parce que ce site permet de gérer tout un tas de choses liées à votre santé. Vous devez faire votre demande au moins 15 jours avant votre départ.



Cette carte est gratuite et nominative, cela veut dire qu’il n’y a pas de carte familiale. Chaque membre de la famille doit avoir la sienne, y compris les enfants de moins de 16 ans. Elle est valable pour une durée de deux ans.



Dans le cas où vos vacances se déroulent dans un pays où elle n'est pas valable, vous devrez payer la consultation ou les soins dont vous aurez eu besoin pendant vos vacances.

Vous pourrez cependant espérer un remboursement de la part de la sécu mais il sera forfaitaire et ne pourra se faire que si vous présentez le bon formulaire, en l’occurrence le formulaire S.31.25.