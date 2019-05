publié le 24/05/2019 à 11:11

Les Français sont de plus en plus nombreux à faire appel à un kinésithérapeute, et il y a plusieurs raisons à cela. La première, c’est que la population vieillit et qu’en conséquence, les maladies liées à l’âge, comme par exemple l’arthrose, sont en augmentation.



Ensuite, l'on prend conscience, de plus en plus, que tout ne passe pas forcément par la consommation de médicaments et qu’on peut obtenir des résultats différemment. La troisième raison est liée au développement de la chirurgie ambulatoire.

On peut désormais parfaitement, par exemple, se faire poser une prothèse de hanche sans avoir à dormir à l’hôpital. Ce qui est bénéfique pour la Sécu car une nuit à l’hôpital coûte cher, mais nécessite quand même de rendre quelques visites à un kiné.

Vous avez besoin de consulter un kinésithérapeute. Pour cela, vous l'appelez pour prendre rendez-vous, et le tour est joué. Scénario tout à fait possible sauf que dans ce cas, vous ne pouvez espérer aucun remboursement de la Sécurité Sociale.

Seules les séances prescrites sont remboursées de 60%

En réalité, il y a des règles à respecter pour être remboursés et la règle numéro 1, c’est qu’il vous faut une ordonnance. C’est le préalable indispensable à une prise en charge par la Sécu. Donc, première étape : le médecin traitant. C’est lui qui doit vous prescrire les séances de kiné.



La Sécu les rembourse à hauteur de 60%. Le reste, 40% donc, est à votre charge ou pour votre mutuelle, si vous en avez une et si elle accepte de payer. Pour savoir ce qu’il en est, n'hésitez pas à la consulter au préalable.

Comptez jusqu'à 33 euros pour une séance sans extras

Quant au prix des séances, il oscille entre 16 et 33 euros, en théorie. Car en pratique, certains kinés facturent des dépassements d’honoraires. La loi les autorise à le faire dans certains cas. Quand, par exemple, le patient a des exigences particulières.



Comme lorsque le patient veut recevoir les soins sur son lieu de travail, ou à son domicile alors que rien ne le justifie. Ou quand le patient a des petits problèmes d’emploi du temps et n’est libre qu’à 8 heures du matin ou le soir, à 20 heures. Le kiné signale alors que le patient a une exigence particulière et facture en conséquence.



C’est assez fréquent à Paris et en région parisienne, et d’ailleurs, sans surprise, c’est en Île-de-France que les tarifs sont les plus élevés.

Le nombre de séances dépend de la nature des soins

Par ailleurs, le nombre de séances est décidé par le médecin ou le kiné, mais en aucun cas par le client. Le médecin précise le nombre de rendez-vous lorsqu'il rédige l'ordonnance. Cette pratique est également soumise à des règles.



Une entorse à la cheville équivaut à 10 séances maximum. Une lombalgie représente 15 séances. Pour une blessure aux ligaments croisés, cela peut grimper jusqu’à 40. Mais parfois, le médecin se contente d’indiquer la nature des soins dont le patient a besoin et c’est le kiné qui décide du nombre de séances nécessaires. Si toutefois vous souhaitez en obtenir davantage, ce sera à votre charge.