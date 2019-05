Michel Cymes vous explique comment préserver vos yeux

publié le 23/05/2019 à 10:17

Les statistiques, lorsqu'on les examine, donnent un peu le vertige. Voici quelques éléments chiffrés pour prendre la mesure du problème : en France, après 20 ans, 7 personnes sur 10 portent des lunettes ou des lentilles. En Europe, la myopie fait des ravages : elle touche 1/4 de la population et près de la moitié des 25-30 ans. Cette proportion a doublé en 40 ans.



Ces résultats catastrophiques résultent de plusieurs facteurs, et force est de constater que les responsables sont toujours un peu les mêmes. En première position, le tabac, qui favorise la DMLA, la dégénérescence maculaire liée à l'âge.

Autres responsables : le diabète, l'obésité, la sédentarité… Tout cela est lié, et peut aboutir à des problèmes de vue plus ou moins sévères, jusqu'à la cécité. À ceci s'ajoutent les écrans, qui fabriquent des générations de myopes, et pas seulement parce qu'ils sollicitent la vision de près. Car quand lorsqu'on est scotché à son écran, c'est en général à l'intérieur, à la lumière artificielle. Et ce temps que l’on passe à l'intérieur, on ne le passe pas à l'extérieur.

Le manque de lumière naturelle favorise la myopie

Car la lumière naturelle est primordiale pour la vue. Quand la rétine capte la lumière du soleil, elle libère de la dopamine, une substance chimique qui facilite la transmission des images au cerveau.



Or, si cette dopamine vient à manquer parce que vous ne voyez que rarement la lumière du jour, il n'est pas impossible que l’œil s'agrandisse et devienne trop long, ce qui peut faciliter la survenue de la myopie. Cette thèse est ardemment défendue par un chercheur australien qui, lorsqu'il évoque la myopie, n'hésite pas à parler d'épidémie mondiale.

Les 4 impératifs pour préserver sa vue

Les conseils pour préserver votre vue sont simples : pas de tabac, moins d'écrans, une alimentation plus saine et plus équilibrée… Ce sont toujours les mêmes fondamentaux. Mais si l'on s'efforce d'être le plus concret possible, une batterie de choses peuvent être mises en place dès maintenant.



En priorité, lorsque vous travaillez sur ordinateur, imposez-vous des pauses en fermant les yeux ou en regardant au loin. Ensuite, utilisez des appareils dont l'écran est traité contre les reflets. Enfin, si vous bricolez ou travaillez dans un environnement poussiéreux, évitez de frotter vos yeux sans préalablement vous être lavé les mains.



Faites également attention aux UV. C'est un fait dont tout le monde a conscience à la montagne et à la mer, où l'on chausse plus facilement ses lunettes, mais pas tellement en ville, où l'on a tendance à oublier de le faire.

N'hésitez pas à porter vos lunettes de soleil en ville et à consulter

Méfiez-vous des zones urbaines, où l'on se croit protégés car il y a de l'ombre, et la luminosité paraît moins importante. Car en ville, la lumière se réfléchit sur les vitres et les surfaces lisses, surtout lorsqu'elles sont blanches. Dès que l'indice UV grimpe, il faut donc penser à mettre des lunettes dont les verres sont réellement filtrants.



Enfin, les adultes qui n'ont pas de problèmes d'acuité visuelle particuliers doivent consulter au moins une fois par an passé la quarantaine. La vue, il faut s'en occuper à temps car tout peut se dégrader rapidement.