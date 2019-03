publié le 24/03/2019 à 10:07

Vous avez la peau qui démange ou très sèche ? C'est peut-être tout simplement que vous manquez de vitamine A. Vous devez donc forcer la dose sur les légumes, qu'ils soient verts comme les brocolis, les épinards ou les poireaux ou pas, comme les carottes. Vous pouvez également miser sur les fruits, comme les abricots ou le melon.



Si vos cheveux sont ternes, manquent d'éclat et de souplesse, c'est un signe d'une carence en fer ou en protéines. La solution : la viande plutôt blanche comme le poulet et le veau mais aussi les œufs et surtout le blanc. En accompagnement, vous pouvez privilégier les haricots, le chou-fleur, les noix, les lentilles, le pois chiches et même les graines de soja.

Autre signe parlant, l'aspect général des gencives : même si votre hygiène dentaire est irréprochable, vous pouvez avoir des aphtes ou tout simplement mal aux gencives. Il vous faut alors un supplément de cellules acidophiles pour réguler sa flore naturelle, que vous pouvez trouver dans les produits laitiers comme les yaourts maigres ou ceux comportant du bifidus.