C'est une des six émotions humaines de base. Si elle peut paralyser, la peur peut aussi nous aider à mieux nous connaître. C'est pour beaucoup l'antichambre de la maladie. Comment cela se traduit-il physiquement ? Par des tremblements, la gorge qui se noue, de la tachycardie, des frissons, un sommeil perturbé...



La peur, quand elle se manifeste, a des conséquences physiques. Elle fragilise nos défenses naturelles et agit aussi sur la santé mentale. Lorsque l'on a connu la peur, ça laisse des traces, une frayeur sous-jacente et permanente s'installe en vous.

Par exemple dans l'avion, quand l'appareil est secoué, vous croyez votre dernière heure arrivée, vous en réchappez finalement. Quand vous allez reprendre l'avion, même si tout se passe bien, vous aurez peur, vous serez psychiquement paralysé. La peur vous empêchera de raisonner, elle vous incitera à déformer le réel, alors qu'il n'y a aucune raison, objectivement de paniquer.

À quoi répond la peur ?

L'éviter ou l'écouter ? D'abord il faut l’identifier, car la peur est une émotion qui peut indiquer deux besoins distincts. Celui de se protéger dans une situation stressante et le besoin de relever un défi, le dépassement de soi.



Il faut comprendre de quelle peur il s'agit. Une peur s'écoute et quand elle empêche de vivre sereinement, il faut penser à la thérapie. L'objectif n'est pas d'éliminer la peur mais de comprendre les conséquences qu'elle peut avoir sur nous.



Elle nous conduit à nous intéresser à notre intériorité, à mieux nous connaître et quand on se connaît mieux, on est capable de dire : "si je réagis de telle manière c'est pour telle raison". Les peurs il faut les admettre, les reconnaître, les traiter pour être en accord avec soi-même et donc les canaliser.