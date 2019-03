publié le 10/03/2019 à 11:11

Se réveiller en douceur. Voilà une chose que chacun souhaiterait vivre chaque matin, et qu'un réveil pourrait bien aider à accomplir : il s'agit d'un simulateur d'aube. Et Patrice Romedenne l'a testé. Il revient tout d'abord sur les sonneries agressives des réveils traditionnels, dont la brutalité "fait passer en une seconde de la tranquillité d'un sommeil réparateur, au stress le plus agressif".



"Pourtant le matin, il faut bien se lever. Et il y a un moyen de le faire en douceur, histoire de ne pas être chiffonné, fatigué, irrité. Vous pouvez utiliser un simulateur d'aube", assure Patrice Romedenne.

"C'est une lampe-réveil qui s'allume lentement. Plus on s'approche de l'heure du réveil, plus la luminosité augmente. Lorsque cette luminosité est à son maximum, vous vous réveillez naturellement, sans avoir les tympans déchirés", explique le chroniqueur.