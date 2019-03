publié le 03/03/2019 à 12:34

On entend encore assez peu parler de l'endométriose. Pourtant, plus de 10% des femmes entre 15 et 49 ans souffrent de cette maladie, dont le diagnostic peut prendre entre 6 et 10 ans.



L'endomètre est le tissu qui tapisse l'intérieur de l'utérus. Au cours du cycle menstruel, ce tissu prend de l'épaisseur pour se préparer à une grossesse. Lorsqu'il n'y a pas de grossesse, il se désagrège, se met à saigner, ce qui donne les règles. Or, quand une femme souffre d'endométriose, c'est tout autre chose qui se passe. Dans cette maladie gynécologique, des fragments de l'endomètre passe par les trompes, rejoignent le système digestif ou la vessie.

Le symptôme principal est la douleur pendant les règles. Elles sont, le plus souvent, intenses au point d'altérer la qualité de vie. Si on ne peut pas faire ses courses, ou du vélo à cause de ces douleurs, c'est un signe. Les femmes qui souffrent d'endométriose peuvent aussi avoir des rapports sexuels douloureux, passer systématiquement un mauvais moment quand elles vont aux toilettes (les problèmes peuvent aller de la diarrhée à la constipation)... Bref, c'est épuisant pour les femmes concernées. D'autant que cette maladie peut rendre infertile.