Possible "risque sanitaire" lié à des toxines dans des coquillages de Méditerranée (Anses)

et AFP

publié le 06/06/2019 à 14:58

Alerte aux toxines. De minuscules algues, pouvant contaminer des coquillages comme les moules, ont été détectées dans des lagunes méditerranéennes. L'Anses a émis un avertissement mercredi 5 juin sur un "risque sanitaire"et pointe en particulier l'étang d'Ingril, dans l'Hérault, près de Frontignan.



Bien qu'elle insiste "sur la nécessité d'éviter toute consommation de coquillages provenant de cette zone", l'Anses reconnaît toutefois qu'à l'heure actuelle, "il n'y a pas de production conchylicole destinée à la commercialisation issue de cette zone". La raison d'une telle mise en garde : la présence de pinnatoxines, des toxines produites par des micro-algues marines (appelées Vulcanodinium rugosum), qui peuvent s'accumuler dans les coquillages.

"Ces biotoxines marines ont été identifiées pour la première fois en France, en 2011, dans des moules de la lagune d'Ingril", précise l'Anses. Depuis, "des analyses réalisées dans les moules de cette lagune ont montré des concentrations élevées" de ces toxines chaque année durant plusieurs mois.

Thau et Leucate sous surveillance

Les pinnatoxines "ont également été détectées, dans une moindre mesure, dans d'autres régions en France, notamment dans des moules provenant d'autres lagunes méditerranéennes (Vic, le Prévost, Thau, Leucate) et sur les côtes atlantique et corse", selon l'Anses.



À l'étranger, ces contaminations ont aussi été observées "au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande" et dans des pays d'Europe, au nord comme au sud. Pour mesurer le risque potentiel pour le consommateur, l'Anses a établi une valeur repère pour la contamination des coquillages.

Des "effets toxiques aigus"

"Les études expérimentales menées chez la souris ont montré des effets toxiques aigus" sur le système nerveux, "pouvant conduire au décès en cas d'ingestion à forte dose", selon l'Anses. Elle souligne néanmoins que "chez l'Homme, aucun cas d'intoxication lié aux pinnatoxines n'a été rapporté à ce jour en France ni ailleurs dans le monde".



L'agence sanitaire recommande de "mettre en place une surveillance régulière" des coquillages produits à Ingril et Thau. Elle préconise aussi de cartographier l'implantation de la micro-algue en question dans "toutes les zones conchylicoles des côtes métropolitaines" afin d'établir une surveillance, "en particulier dans les lagunes méditerranéennes".