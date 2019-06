VIDÉO - Dons du sang : les réserves sont au plus bas depuis 8 ans

publié le 06/06/2019 à 07:29

Cette pénurie s'explique en partie par l'arrivée des jours fériés et du beau temps, bien que la baisse du nombre du donneurs survienne généralement en période estivale et durant les fêtes de fin d'année.



Il faut pourtant 10.000 dons de sang par jour pour faire face aux situation d'urgence telles que les hémorragies ou pour assurer le traitement de patients atteints d'une maladie du sang ou d'un cancer. La durée de vie des produits sanguins étant limitée à 7 jours seulement pour les plaquettes, 42 jours pour les globules rouges et 1 an pour le plasma.

Pour trouver un point de collecte, les donneurs doivent se rendre sur le site du don du sang. Le prélèvement est non rémunéré et dure une heure, en comptant l'entretien médical. Enfin, pour être éligible, il faut avoir entre 18 et 70 ans, peser plus de 50 kilos et ne pas avoir d'infections ou de problèmes cardiaques.

Chaque année, 3 millions de prélèvements sont réalisés sur plus d'1.3 millions de donneurs.